【手機設備股】舜宇光學2382強勢未改 關鍵位睇呢個 股市 18:30 2021/07/12 分享： 手機設備股舜宇光學（2382）股價今早一度急跌逾6%，其後跌幅收窄，至收市跌不足3%，收報224.8元。一直看好舜宇光學的富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，舜宇光學毋須看得太淡，投資者可睇實舜宇光呢個價位再作部署。 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 【創科股價】買創科（00669）被震走後欲翻兜 做法是否可行？ 今日 【創科股價】買創科（00669）被震走後欲翻兜 做法是否可行？ 航運股能否續航 中遠海控1919、海豐國際1308、太平洋航運2343 又點揀？ 今日 航運股能否續航 中遠海控1919、海豐國際1308、太平洋航運2343 又點揀？ 大唐新能源（01798）股價走勢確認升浪 有條件後抽再破頂 今日 大唐新能源（01798）股價走勢確認升浪 有條件後抽再破頂 【電動車電池】贛鋒鋰業（1772）股價全日漲逾8% 買賣策略如何？ 今日 【電動車電池】贛鋒鋰業（1772）股價全日漲逾8% 買賣策略如何？ 【蘋果股價】蘋果股票唔怕買 買賣操作怎部署？ 2021/07/09 【蘋果股價】蘋果股票唔怕買 買賣操作怎部署？ 港股 手機設備股 譚朗蔚