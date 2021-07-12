【手機設備股】舜宇光學2382強勢未改　關鍵位睇呢個

手機設備股舜宇光學（2382）股價今早一度急跌逾6%，其後跌幅收窄，至收市跌不足3%，收報224.8元。一直看好舜宇光學的富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，舜宇光學毋須看得太淡，投資者可睇實舜宇光呢個價位再作部署。

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