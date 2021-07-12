IDC：第二季度PC出貨量按年增13.2%至8360萬台　增速遠低於第一季度的55.9%

▲ 第二季度PC出貨量按年增13.2%至8360萬台 增速遠低於第一季度的55.9%

市場研究機構IDC發表報告指，今年第二季度，個人電腦設備（PC）的需求持續強勁，包括台式電腦、筆記本電腦以及工作站（一種通用微型計算機）在內的傳統PC，今年第二季的全球出貨量達8360萬台，按年增長13.2%，但該增長速度遠低於今年第一季度的55.9%。

當中，聯想 （00992） 成為第一大PC供應商，第二季度合共出貨2000.5萬台，按年增長14.9%，最新市場佔有率達23.9%。

惠普（HP Inc.）位列第二，第二季度出貨量達1859.4萬台，按年微增2.7%，市佔率較去年同期下跌2.3個百分點至22.2%。戴爾（Dell Technologies）排名第三，期內出貨量達1397.6萬台，按年增加16.4%，市佔率為16.3%。

IDC設備及顯示器類別高級研究分析師Neha Mahajan表示，第二季度的增長速度遠低於第一季度，以及去年第四季度的25.8%，反映全球PC出貨量增長已經開始逐漸放緩。但隨著企業重新恢復日常運作，商業領域仍能看見需求空間，但近一年個人消費者大力購買PC等職能設備軟件，目前已有消費者需求放緩的跡象出現。

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記者：梁安琪