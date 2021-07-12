【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 存50萬賺息1.3萬

人行突公布降準後，今天（7月12日）有中小行卻無懼在岸價的滙價走弱，照減人民幣定期存款息，華僑永亨微削一年期0.05厘，新息率至1.75厘。幸而由南商提供的一年人幣定存2.7厘高息王暫不變，存50萬元（人民幣，下同），一年穩袋1.35萬元利息。專家預期，銀行普遍暫作觀戰，視乎7月29日聯儲局議息後的最新啟示，才作調息。

港銀1年人民幣定存存息有幾高？可按下圖了解

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內地突收水變放水，拖累在岸價兌美元偏軟，現滙約6.47，不過，華僑永亨經濟師李若凡今早回應本報查詢指，暫維持人民幣年底6.362預測，相比即期滙市約6.47計，仍有約1.6%潛在漲幅。綜合4位名家對今年底人民幣最新目標價預測，兩升兩跌，ING大中華首席經濟師彭藹嬈料為6.45，信銀國際經濟師李業勤博士、以及韓資樂天證券銷售總監陳欣，齊料6.5。

而離岸價拆息今天全面抽升，更呈倒掛，隔夜息高達3.9厘，一周拆息3.3厘，較一年期長息3.06厘高。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪