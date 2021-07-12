【大行報告】安踏獲兩大行齊齊升目標價 麥格理最牛料見212元

安踏體育（02020）上周公布今年第二季度營運表現及舉行投資者日活動後，券商對其看法樂觀，今日（12日）更獲兩大行上調目標價，其中，麥格理予其目標價最牛，由182元升至212元，與現價計，仍有近15%潛在升幅。

大行予安踏體育最新投資評級及目標價﹕

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麥格理維持予安踏「跑贏大市」評級，並調升對其今明兩年盈利預測分別2%及3%，以反映其品牌較高的經營利潤率。該行預期，安踏品牌零售銷售的年複合增長率將達21.5%，市佔率增長勢頭直至2025年。報告亦引述公司管理層指，中國在人均運動服裝支出方面仍遠遠落後於發達國家，而中國領先品牌仍然繼續鞏固市場。另外，兒童運動裝市場分散，增長機會仍然巨大，數據顯示，兒童運動服在內地整個運動服市場中的佔比僅為7%，對比美國和英國分別為13%和22%。

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記者：郭秀慧