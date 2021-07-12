【歐國盃】堅尼稱有經驗球員應站出來 不應讓年輕沙卡操刀關鍵罰球

歐國盃冠軍塵埃落定，意大利互射12碼階擊敗英格蘭，是1968年來首度奪冠。英格蘭最後一球操刀的是年輕的19歲小將沙卡結果射失。愛爾蘭名宿堅尼（Roy Keane）直指，不應派年輕欠經驗的沙卡踢如此重要的一球，並點名指史達寧及基亞利殊應該站出來。

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曼聯前隊長堅尼表示（Roy Keane），史達寧（Raheem Sterling）及基亞利殊（Jack Grealish）不應坐在一旁，任由年輕小孩（卡沙）射關鍵12碼，不能該19歲的害羞小子搶先。

他稱二人經驗豐富得多， 史達寧贏過很多錦標賽，應站在年輕球員之前。

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英格蘭名宿加利尼維利（Gary Neville）則稱，罰球由誰操刀，並非當時才作的決定，在決賽之前很久已定好。他解釋，球隊會按各人表現及貢獻作決定，是科學化及按數據辦事。

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責任編輯：林建忠