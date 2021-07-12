澳洲谷針廣告捱轟 搵演員扮重症患者

澳洲政府為呼籲民眾接種疫苗，拍攝宣傳短片呼籲打針，片中顯示新冠肺炎患者呼吸困難的痛苦劃面，引起批評，指影片恐引起反效果，加強民眾對疫苗的懷疑心理。現時澳洲年輕人尚未能登記接種，有年輕人表示對廣告感到憤怒。

涉事澳洲政府宣傳片

出事的澳洲政府疫苗宣傳片周末開始播映，內容顯示1名戴著呼吸機的女子，躺在醫院病床上不斷掙扎喘氣，表情痛苦，心律監視器不斷發出的「嗶嗶」聲，數秒後女子目光直視鏡頭，相關畫面結束並出現文字訊息「新冠病毒可以影響所有人，請留在家中接受檢測，並預約接種疫苗」。

澳洲悉尼所在州增過百宗確診 連續3日創新高 【下一頁】

影片播出後，引來廣泛批評，澳洲默多克兒童研究所（Murdoch Children’s Research Institute）教授卡夫曼（Jessica Kaufman）表示，影片利用恐嚇的策略，但可能引起反效果，加深對疫苗懷疑，因為片中人是演員，令人覺得政府操控事件，並令人對疫苗副作用更擔心。

她指出，影片主要對象是年輕人，但片中呼籲民眾留在家中，而政府一向覺得年輕人違規外出，但片中同時呼籲人預約接種疫苗，而年輕人根本未有資格接種。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

澳洲現時並未向40歲以下人士，完全開放疫苗接種登記，此年齡層人士只能接種阿斯利康疫苗（Astrazeneca），很多人因害怕血栓副作用而卻步。有人在Twitter上批評，短片只是對年輕人的「侮辱」（insult）。有網民用激動措辭表示，自己想接種疫苗，想盡快解決問題，但當局並不允許，廣告只增加了自己焦慮感。

澳洲悉尼所在州份單日50確診 今年新高 【下一頁】

澳洲首席醫療官凱利（Paul Kelly）表示，當局因應新南威爾士州疫情嚴峻，專門委託公司製作廣告，指會在悉尼播放。他指希望透過「迫真視覺效果」，鼓勵民眾接種疫苗。

責任編輯：李俊儀