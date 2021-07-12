中國車廠「智己汽車」推全新概念車AIRO　盼解決空氣污染

▲ 中國汽車製造商智己汽車（IM Motors）與著名設計工作室Heatherwick Studio聯合設計的全新概念車型AIRO，近日在古德伍德速度節（Goodwood Festival of Speed）上推出，以空氣淨化功能及內設多功能室作賣點，預計2023將在中國開始生產。

中國汽車製造商智己汽車（IM Motors）與著名設計工作室Heatherwick Studio聯合設計的全新概念車型AIRO，近日在古德伍德速度節（Goodwood Festival of Speed）上推出，以空氣淨化功能及內設多功能室作賣點，預計2023將在中國開始生產。

AIRO配備最先進的空氣過濾系統，可高效淨化其他車輛產生的污染空氣，被形容為一部「行走的空氣淨化器」。設計師Thomas Heatherwick指，該車款每年將會過濾如網球般大小的空氣雜質。雖然體積不算大，但他相信對空氣質素有貢獻。同時，AIRO內設多功能室，其方向盤隱藏在儀表板中，配有可變成床的可調節座位，以及用於會議或用餐的桌子，讓人們可擁有額外的生活空間。

IM Motors將在2023 年在中國生產 100萬台Airo，售價為 40,000 英鎊（約為420000港元）。Thomas Heatherwick表示，疫情提升人們對空間的需求，而世界上10 億輛汽車只有 10% 的時間被使用，而AIRO的出現意味汽車可成為另類的生活空間。

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然而，卡迪夫商學院（Cardiff Business School）汽車工業研究中心教授Peter Wells表示，AIRO無法大量淨化整個城市的空氣，他續稱，汽車行業長期以來一直追捧概念車，但事實上概念車在生產方面難以持續及符合成本效益。Heatherwick卻相信，AIRO將有可能普及使用，惟承認隨著大規模生產，AIRO設計會有所簡化。

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責任編輯：張凱琳