生兩個夠晒數 印度擬推兩孩政策控制人口

▲ 印度人口最多的邦北方邦更計劃立法控制人口，推出兩孩政策限制夫婦最多只可生兩個兒女。

印度為全球人口第二多的國家，僅次於中國。印度人口最多的邦北方邦更計劃立法控制人口，推出兩孩政策限制夫婦最多只可生兩個兒女。政府更打算採取懲罰措施，包括剝奪違法夫婦的社會福利和禁止他們做公務員。

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根據世界銀行（World Bank）的數據，印度共有13.8億人口。如印度不採取計劃生育等措施控制人口，料將於2027年超越中國成為人口最多的國家。

而北方邦（Uttar Pradesh）有2.4億人口，人口密度為全國平均水平的超過兩倍。如將北方邦視為一個國家，北方邦將會成為全球人口第五多的國家。

北方邦政府上周六（10日）公布一項議案，建議立法阻止夫婦生育超過兩名子女，成為執政印度人民黨控制地區當中，第二個提出同類建議的邦。

北方邦的人均收入甚至低於印度全國水平的一半，邦政府指出由於該邦手頭的生態及經濟資源有限，有急切需要確保所有民眾都能獲得維持人類生活的基本必需品。

根據北方邦的議案，如夫婦生育超過兩名子女，將被剝奪政府福利或津貼，同時無法成為邦政府公務員。

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據悉，這項議案的公眾諮詢期直至本月，其後仍需該邦議會批准才會生效。

至於位於印度東北部的阿薩姆邦（Assam）同由印度人民黨執政，上月也宣布同類兩孩政策，包括為自願只生兩胎的父母提供買樓或自行興建住宅的政府低息貸款、退還水電費及財產稅。

阿薩姆邦首席部長薩爾馬（Himanta Biswa Sarma）曾表示，提出兩孩政策是為控制邦内來自孟加拉的穆斯林人口增長。而北方邦内同樣也有大量穆斯林居民。

責任編輯：鄭錦玲