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【歐國盃】英3小將賽後慘遭種族歧視 英足總強烈譴責

環球社會熱點 16:42 2021/07/12

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英格蘭在歐洲國家盃決賽飲恨後，無緣首次取得錦標。有部分球迷為發洩輸波不忿，竟然向3名於互射12碼階段射失的小將身上，大肆發表種族歧視言論。英格蘭足總對此，予以嚴厲譴責。

【歐國盃】英格蘭最可愛球迷 王室BB著波衫打氣（有片） 【下一頁】

【歐國盃】眾星賽後再撐英格蘭 盛讚球員兼倍感自豪 【下一頁】

決賽結束後，射失12碼的3名小將辛祖（Jaden Sancho）﹑拉舒福特（Marcus Rashford）及沙卡（Bukayo Saka）在社交網路上飽受種族歧視。拉舒福特在曼徹斯特市內的畫像亦遭人惡意破壞。

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英格蘭足總對事件表示震驚，嚴正譴責部分球迷的惡劣行為。足總發言人表示，將會為有關球員提供協助，並促請英國政府對作出種族歧視行為的人士作出最嚴厲的懲罰，往後會採取更多措施，防止種族歧視言論及行為再次出現。

同時，英格蘭足總希望社交網絡公司可以設立機制，讓發表種族歧視言論的人為此負責，並收集及提供證據，讓有關部門可以檢控涉事人士，使種族歧視遠離社交網絡平台。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）則表明，今屆賽事的英格蘭球員被視作英雄，理應獲得掌聲，而非在社交網絡上的種族歧視言論，指摘任何作出種族歧視的人士應該自慚形穢。

責任編輯：吳漢培

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