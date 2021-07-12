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【機迷熱話】新OLED Switch僅強化屏幕　Joy-Con手掣飄移問題將持續？

科技 17:07 2021/07/12

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近日有外媒向任天堂查詢，任天堂未有正面回應，新登場的新OLED Switch會否解決Joy-Con手掣飄移的問題。

任天堂（Nintendo）上周宣布，將於10月8日推出Switch主機的升級版，搭載7吋OLED面板，並強化喇叭及背面支架。惟任天堂的Joy-Con手掣自第一代推出以來，就不斷被投訴，俗稱「蘑菇頭」的搖桿會出現莫名其妙的飄移情況。而近日有外媒向任天堂查詢，任天堂未有正面回應，新登場的新OLED Switch會否解決Joy-Con手掣飄移的問題。

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據外國科技網站The Verge報道指，任天堂從未修復Switch Joy-Con手掣飄移問題，僅表示若玩家購買到有問題的Joy-Con手掣，可回原廠進行免費維修。The Verge指，新OLED Switch搭配Joy-Con手掣，有機會仍繼續出現飄移問題。

外媒向任天堂查詢時，任天堂僅表示新的OLED Switch仍採用舊款Joy-Con技術，沒有新增任何功能，該企也沒有正面回覆Joy-Con手掣飄移的問題。

除此之外，任天堂早前邀請了IGN、GameSpot等知名遊戲媒體進行開箱，體驗全新的Switch遊戲主機。外媒均認為Switch的OLED屏幕帶來更好的色彩顯示，在亮度的表現上也更好。惟新遊戲機的核心效能、電視輸出的畫質能力等層面，皆沒有太大更新。外媒表示，既有的 Switch玩家毋需考慮是次的改版新機，可留給先前沒有購買過Switch的玩家。

【遊戲熱話】Switch遊戲主機全球銷量達8743萬部　遊戲總出貨量逾5億套

責任編輯：曾曉汶

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