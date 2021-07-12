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【開戶優惠】大行私銀貴客開戶 享5.2萬元現金回贈

Hot Talk 16:38 2021/07/12

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花旗為升級成私人銀行貴客，提供約5.2萬元現金回贈。

再有銀行推新客開戶優惠，包括花旗及恒生（00011）。先說美資業界，若升級為花旗私人銀行貴客，可享5.2萬元現金回贈，這間美資大行另有着數，合資格的新客戶，其子女有機會享一年免費海外留學保障。此外，全新指定客戶存入新錢，首10萬元存款享5厘活期息。恒生亦為成功晉級為優越理財新客，再符合指定全面理財總值增長總額、例如達500萬元，有機獲1.2萬元現金獎賞。若再達致連串額外要求，另有一系列專屬禮遇，例如合資格客戶可獲利園Club Advenue會籍，以及6張免費泊車券等。其它着數如生日禮遇，在米芝蓮餐廳賀壽等。

想知港銀最新開戶優惠？可按下圖了解

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而花旗發言人回應本報查詢指，由即日起至今年7月31日，晉身為花旗私人客戶業務新客，可享最高達5.2萬元現金回贈 ; 此外，新客戶透過手機開立Citigold銀行戶口，以及港股戶口，可享3萬元現金回贈。花旗私人客戶業務、或Citigold全新客戶，若每月存入指定薪金，可再額外獲享800元現金回贈。至於現有客戶每成功推薦一位親友，成為花旗私人客戶業務客戶，可尊享 8000元現金回贈 ; 每成功推薦一位親友成為Citigold客戶，可尊享 2000元現金回贈。新客戶子女更可享一年免費海外留學保障。

虛銀港元定存息率短減長加【下一頁

那邊廂，由即日起至7月31日，全新Citi Plus客戶存入新資金，首10萬元存款可享額外5厘儲蓄年利率。客戶同時成功申請Citi Plus® 信用卡，可獲迎新賞Apple AirPods Pro。另外，客戶開戶後更可參加客戶推薦計劃，成功邀請親友開戶，推薦人及受邀新客戶各可獲額外150元現金回贈獎賞。

花旗發言人提醒兩大注意點，包括：（1）全新花旗私人客戶業務客戶可享高達3.2萬元現金回贈作為「迎新奬賞」，如持有指定保險或投資產品，更可享額外2萬現金回贈之「產品結存」奬賞；（2） 其它方面，由7月1日起，全新Citigold客戶可享最高達14500元現金回贈作為「迎新奬賞」，如持有指定保險或投資產品，可享額外15000元現金回贈之「產品結存」奬賞。迎新獎賞並不適用於美國人士（存款利息除外），而花旗銀行(香港)乃友邦保險委任的保險代理。新客戶需符合新資金獎賞要求，方可獲得500元手機開戶獎賞。以上推廣受條款細則約束，詳情可參閱花旗銀行網頁、或聯絡花旗銀行有關持牌職員查詢。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

定期存款 花旗銀行 銀行 金融機構

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