【ET講股通】梁耀康︰降準後反高潮 同場加映答股環節（立即觀看）（附文字內容）

人民銀行上周五降準，港股是日一度升近400點，惟午市升幅收窄，恒指全日升170點，收報27515點，大市總成交1,546億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，人行降準，有何需要留意？一、降幅大過預期；二、不是大水漫灌；三、7月15日開始實施。

市場對內地降準意見分歧。看淡的認為反映內地經濟增長放緩，更有指上半年的強勁增長不過源於按年比較基數低。事實上，降準對內地經濟的刺激作用暫難預料，但在經濟不算太差下，相信再大幅放水機會有限。

恒指宜守27131及26861點

本周末及下周初形勢關鍵，後市宜收復27500點；重要支持則看上日開市位27131點及26861點，若失守此兩關支持，宜止蝕。

博反彈的話，可續留意體育用品、汽車經銷、汽車及光伏等板塊。比亞迪 （01211） 升7.8%至233元，福萊特 （06865） 升4.3%至33元，無貨者未宜追貨，待破位而上再追。港交所 （00388） 升2.7%至503元，可續留意。受多重負面消息困擾的騰訊 （00700） ，跌0.7%至534.5元。

餐飲股上揚，海底撈 （06862） 升8.8%至48.05元。

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