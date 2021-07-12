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【歐國盃】修夫基稱射失12碼「完全是自己責任」籲不要怪沙卡

環球社會熱點 16:39 2021/07/12

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英格蘭在歐國盃決賽與意大利互射12碼階段，關鍵一球交由年僅19歲的翼衛沙卡主射，但被意大利門將擋出，以總比數3比4不敵意大利，飲恨今屆歐國盃。沙卡賽後心情低落，更被英格蘭球迷指責，但領隊修夫基一力承擔所有責任，把球員互射12碼的失誤全數歸咎於自己。

英格蘭12碼不敵意大利 主場衝冠失敗 【下一頁】

英格蘭領隊修夫基（Gareth Southgate）接受傳媒訪問時指，選擇沙卡（Bukayo Saka）主射12碼是自己的決定，會一力承擔所有責任，與沙卡個人表現無關。修夫基續指，自己是根據在球隊訓練的表現來決定主射12碼球員，並非球員自己決定。

他稱，球隊能走到這階段已經贏了，無法贏得比賽是我們所有人的責任，強調就射失12碼，他願意負全責，因為安排隊陣是由他決定。

眾星賽後再撐英格蘭 盛讚球員兼倍感自豪 【下一頁】

修夫基派出年僅19歲的翼衛沙卡主射12碼最後的關鍵一球，但被意大利門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）成功撲出，無緣歐國盃冠軍。

沙卡在其所屬球會及國家隊都未曾主射12碼，首次在大型國際賽事射12碼、更是關鍵性一球，全數壓力自然落在沙卡身上。他於賽後心情低落，其他隊友及領隊修夫基紛上前安慰他。

責任編輯：郭麗明

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