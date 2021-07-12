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【樓市故事】想住將軍澳居屋　買家找業主洽詢後　竟然直接返屋企

股樓投資 16:37 2021/07/12

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樓市連旺數月，市面上許多盤源被消化，買家想揾合心水筍盤日漸困難，卻有人在睇樓後頭也不回地飛奔回家，到底所為何事？

利嘉閣蔡庭勇表示，近日有區內買家屬意將軍澳居屋富康花園，屋苑樓齡較新，鄰近大型商場，交通便利，見該屋苑有業主放盤，即前往洽詢議價。單位位於富康花園8座低層J室，實用面積約592方呎，屬三房兩廁間隔。原業主開價730萬元，買家與業主協商後，見價錢合理，便立即衝回家取支票，希望可以馬上入市。

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最終，單位經議價後減價4.2萬元或約0.6%，以725.8萬元沽出，實用面積呎價約12,260元。據了解，原業主於2016年11月，以約525萬元（已補地價）購入單位，持貨至今約4年，現轉手帳面獲利約200.8萬元，單位升值約約38%。

蔡庭勇補充，富康花園自由市場現時約有8個放盤，叫價由730萬元起。

延伸閱讀︰【單位圖輯】單位光猛實用望全海景　海濤居1,198萬成交　創造價呎價雙破頂【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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