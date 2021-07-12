【創科股價】買創科（00669）被震走後欲翻兜 做法是否可行？ 股市 19:00 2021/07/12 分享： 有投資者買入創科（00669）未幾被「震走」，見創科股價反彈後欲翻兜，策略上可行嗎？富昌證券聯席董事譚朗蔚持不同意見，對創科股價走勢如此分析。創科股價今日全日升逾3％，收報135.3元。 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 【手機設備股】舜宇光學2382強勢未改 關鍵位睇呢個 今日 【手機設備股】舜宇光學2382強勢未改 關鍵位睇呢個 航運股能否續航 中遠海控1919、海豐國際1308、太平洋航運2343 又點揀？ 今日 航運股能否續航 中遠海控1919、海豐國際1308、太平洋航運2343 又點揀？ 大唐新能源（01798）股價走勢確認升浪 有條件後抽再破頂 今日 大唐新能源（01798）股價走勢確認升浪 有條件後抽再破頂 【電動車電池】贛鋒鋰業（1772）股價全日漲逾8% 買賣策略如何？ 今日 【電動車電池】贛鋒鋰業（1772）股價全日漲逾8% 買賣策略如何？ 【蘋果股價】蘋果股票唔怕買 買賣操作怎部署？ 2021/07/09 【蘋果股價】蘋果股票唔怕買 買賣操作怎部署？ 港股 買入 譚朗蔚