【收息時代】安本標準投資管理：傳統投資組合難有吸引回報　收息股發揮作用

▲ 安本標準投資管理表示，看好疫情後的股息環境，相信企業將穩步復甦。

債市動盪，10年期美債息上周曾跌穿1.3厘，分析認為收息股現時可發揮作用。安本標準投資管理環球動力股息策略基金經理Josh Duitz表示，在債券孳息率如此低的情況下，由60%股票和40%債券構成的傳統投資組合，已經難以為投資者提供吸引的回報，意味派息股現時可發揮更重要的作用。

Josh Duitz表示，股票的風險狀況通常高於債券，但前者資本增值潛力亦更大。對於目前大量投資債券的收益型投資者，增加派息股可帶來多元化裨益，亦可能提高其投資組合的風險回報。該行看好疫情後的股息環境，相信企業將穩步復甦、復原力強勁，當中偏好科技、消費、通訊、健康護理、工業及金融板塊。

市場聚焦美國周二（13日）公布通脹數據，Josh Duitz指，相信在通脹期間，價值股應會跑贏增長股，當中金融股及能源股具投資價值，而大宗商品和基建會受惠於通脹壓力。若通脹上升，科技股、必需消費品股及保險股或表現落後。

他又提到，均衡持有價值股或增長股，有望受惠於週期性及結構性增長動力，而目前股市的最大風險並不一定與基本因素有關，而是利率的變動。

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編輯：區嘉俊