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【樓市熱話】疑因賣平了不服氣 簽臨約後業主十問九不應 買家上網大呻想反擊

理財智慧 11:00 2021/07/13

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買樓本應是一件開心快樂的事，畢竟是大部分人的夢想。但一個不小心，找錯了經紀，甚至遇上不禮貌的賣家，就會令交易變得麻煩了。近日有網民於網上討論區發文，指自己買樓買到「條氣唔順」。

網民經歷：

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有網民直問：「你壓了業主多少錢才會這樣？」，樓主回應指他其實壓了3％也沒有，而且還按業主要求給了長達快五個月的成交期。他們就稱，通常這種超長的成交期是在等移民簽證。而且在這四個多月裏樓價至少能升60萬左右，難怪業主那種態度。

【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation【下一頁
有人建議樓主不要胡亂作出回擊，不然又怕業主不知道做出什麼事來。在去水位放沙石事小，如果業主放糞便之類的......現在只能耐心地等，如果業主不交出鎖匙才採取法律行動，「忍到收樓一定最明智」。

【異動股】新天綠色能源發盈喜　獲花旗升目標價　今日股價急升14%【下一頁

網民又建議樓主：「建議入屋前做一次滅蟲先」，他們指業主可能會在屋內放蟲做手腳給樓主「嘆下」。

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責任編輯：張瑋婷

私人屋苑 樓價 滅蟲 網上討論區 成交 移民

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