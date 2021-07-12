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【人行降準】對市場流動性影響有限 花旗指降準主要對小型銀行有利

股樓投資 16:24 2021/07/12

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人行上周降準，花旗指考慮到農曆新年後流動性相對充足，人行過去3個月透過公開操作注入資金，料降準對流動性影響有限。花選又指，有關措施或對投資者帶來負面情緒，憂慮中國經濟復甦速度遜預期，或有較大潛在信貸風險等。

花選又指，降準主要是降低銀行體系的資金成本，雖然推出存款息定價新機制，但部分小型銀行仍受困於較高的資金成本，同時當局亦希望降準能令華北及華南貸款結構重整，因為今年大部分貸款主要集中在長江流域，華北地區則出現信貸收縮。

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撰文 : 謝克迪, CFA

降準 花旗銀行 經濟 中國人民銀行

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