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【內房股】 穆迪﹕未來內房企業融資渠道將繼續受限　料融資成本較去年增加

股市 18:19 2021/07/12

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近月內房企業不乏債務違約傳聞，評級機構穆迪（Moody's）就國內房地產行業發表展望報告表示，預計在內房銷售增幅繼續減慢、內房在岸及離岸債發行額均明顯下降的兩大情況下，未來內房企業融資渠道將繼續受限。該行亦預計，在實施集中供地政策後，將加速內房行業進行整合。

內房6月銷售數據，詳見﹕【下一頁】

穆迪分析表示，從內房銷售數據來看，以3個月移動平均值計，國內整體內房合約銷售額按年增速從4月的63%下跌至5月份的38.2%。該行預期，在去年低基數效應消退後，加上信貸環境持續收窄，料未來6至12個月內，內房合約銷售金額按年增速或會減慢至介乎5%至8%。

眾多內房企業中，合生創展 （00754） 、綠城中國 （03900） 、寶龍地產 （01238） 首5個月累計銷售金額錄得最大按年增速，依次分別為166%、142%及100%。

樓價方面，穆迪引述國家統計局數據顯示，70個大型及中型城市中，國內樓價平均增長4%至6%，該行預計，不論一、二線或其他城市，今年內地樓價將穩定增長。

內地一、二及其他城市樓價近月穩定上升。

料平均融資成本將較去年增加

不過該行預期，隨著國內四大資管之一中國華融 （02799） 仍繼續傳出負面消息，加上華夏幸福（滬：600340）事件，今年投資者情緒較以往審慎，內房企業融資渠道或會受限。預計規模較大、基本面較好的房地產商能夠獲得足夠融資渠道，惟今年平均融資成本將較去年增加。

內地企業首季違約金額1178億元創新高，內房成重災區，詳見﹕【下一頁】

該行引述數據指，截至今年6月25日，內房離岸債券發行額已從5月的54億美元下跌至27億美元，僅略高於4月的19.5億美元。在岸債券市場方面，發行額則從5月的30億美元（約195億人民幣）急挫至22億美元（約141億人民幣）。

內房企業藍光發展美元債價急跌，詳見﹕【下一頁】

 

6月內房在岸及離岸債券發行額均下跌不少。

集中供地政策加速行業整合

另外，該行亦指，實施集中供地政策規範部分城市的土地交易後，地方政府每年僅能舉行三次土地拍賣，開發商在每次拍賣中，需購置更大規模的土地，以滿足開發需求，變相令房企買地成本增加，大型開發商相對較有優勢，此種情況將加速行業整合，並促使更多企業以合資形式買地。

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編輯﹕賴奕羚

土地拍賣 債券 評級機構 地產 樓價 穆迪 綠城中國（03900） 寶龍地產（01238） 合生創展（00754） 中國華融（02799）

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