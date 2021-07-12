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【大行點睇】市監局禁騰訊與虎牙鬥魚合併案 瑞信指對騰訊營運影響有限

股樓投資 16:26 2021/07/12

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國家市場監管總局依法進行經營者集中反壟斷審查，並決定禁止騰訊控股（00700）申報的虎牙（美﹕HUYA）及鬥魚（美﹕DOYU）合併案。瑞信對此發表研究報告，指出對於騰訊而言，虎牙和鬥魚在內地網遊直播平台的市佔率各達40%及30%，雖然虎牙和鬥魚之間將不能實現協同效應，但騰訊仍然可以利用兩者作為推廣遊戲內容的關鍵渠道，因此相信合併交易告吹對其營運影響有限。

然而，該行指對於整個互聯網市場，上述事件反映企業未來欲通過併購同業以達到增長的機會將趨向困難。

【盈喜股】中遠海控預告上半年多賺逾31倍 大摩升目標價46%【見下頁

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國家市場監督管理總局於周六（10日）宣布，禁止騰訊上述合併案，當局指騰訊在上游網絡遊戲營運服務市場的份額超過四成，而虎牙和鬥魚在下游遊戲直播市場份額，亦分別超過四成和三成，市佔率分別排第一和第二。

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記者：郭秀慧


 

壟斷 合併 經濟 遊戲 反壟斷 騰訊控股（00700） 騰訊

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