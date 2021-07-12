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【新股IPO】騰盛博藥、華南職業教育暗盤普遍潛水　騰盛博藥僅於富途升1%

新股IPO 20:29 2021/07/12

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騰盛博藥生物科技  （新上市編號：02137） 及華南職業教育 （新上市編號：06913） 今日暗盤，於富途暗盤，騰盛博藥生物收報22.45元，較招股價22.25元升1%，一手（500股）帳面賺100元。

騰盛博藥生物曾高見28.9元，升近3成，若於高位沽出，一手最多賺3325元。

券商 收報 招股價 升幅 一手賺/蝕（元） 收盤時間
富途 22.45 22.25 0.9% +100 18：30
耀才 21.20 -4.7% -525 19：30
輝立 20.90 -6.1% -675 18：30

於富途暗盤，華南職業教育收報1.51元，較招股價1.59元低5%，一手（2000股）帳面蝕160元。

券商 收報 招股價 升幅 一手蝕（元） 收盤時間
富途 1.51 1.59 -5.0% -160 18：30
耀才 1.52 -4.4% -180 19：30
輝立 1.49 -6.3% -200 18：30

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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【中概股風暴】彭博﹕內地限制企業境外上市　料約70間原定赴美上市企業受影響

記者：謝卓榮

港股 華南職業教育（06913） IPO 騰盛博藥—B（02137）

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