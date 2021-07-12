【新股IPO】騰盛博藥、華南職業教育暗盤普遍潛水　騰盛博藥僅於富途升1%

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恒指RSI跌至30之下有何啟示？
騰盛博藥生物科技 （新上市編號：02137） 及華南職業教育 （新上市編號：06913） 今日暗盤，於富途暗盤，騰盛博藥生物收報22.45元，較招股價22.25元升1%，一手（500股）帳面賺100元。
騰盛博藥生物曾高見28.9元，升近3成，若於高位沽出，一手最多賺3325元。
|券商
|收報
|招股價
|升幅
|一手賺/蝕（元）
|收盤時間
|富途
|22.45
|22.25
|0.9%
|+100
|18：30
|耀才
|21.20
|-4.7%
|-525
|19：30
|輝立
|20.90
|-6.1%
|-675
|18：30
於富途暗盤，華南職業教育收報1.51元，較招股價1.59元低5%，一手（2000股）帳面蝕160元。
|券商
|收報
|招股價
|升幅
|一手蝕（元）
|收盤時間
|富途
|1.51
|1.59
|-5.0%
|-160
|18：30
|耀才
|1.52
|-4.4%
|-180
|19：30
|輝立
|1.49
|-6.3%
|-200
|18：30
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記者：謝卓榮