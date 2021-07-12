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【新股IPO】騰盛博藥、華南職業教育暗盤　騰盛博藥升1%、帳面賺100元

新股IPO 18:38 2021/07/12

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騰盛博藥生物科技  （新上市編號：02137） 及華南職業教育 （新上市編號：06913） 今日暗盤，於富途暗盤，騰盛博藥生物表現較好，高開26.5元，較招股價22.25元升17%，一手（500股）帳面賺2125元。

不過，騰盛博藥生物隨後升幅收窄，最新報23.5元，一手最多賺625元。

券商 收報 招股價 升幅 一手賺/蝕（元） 收盤時間
富途 22.45 22.25 0.9% +100 18：30
耀才 21.00 （5.6%） -625 19：30
輝立 20.90 （6.1%） -675 18：30

於富途暗盤，華南職業教育現報1.52元，較招股價1.59元低4.4%，一手（2000股）帳面蝕140元。

券商 收報 招股價 升幅 一手賺/蝕（元） 收盤時間
富途 1.51 1.59 （4.4%） -160 18：30
耀才 1.50 （5.7%） -180 19：30
輝立 1.49 （6.3%） -200 18：30

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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【中概股風暴】彭博﹕內地限制企業境外上市　料約70間原定赴美上市企業受影響

記者：謝卓榮

港股 華南職業教育（06913） IPO 騰盛博藥—B（02137）

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