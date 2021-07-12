【新股IPO】騰盛博藥、華南職業教育暗盤　騰盛博藥升1%、帳面賺100元

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【新股IPO】醫脈通2192、康聖環球9960傳一手中籤5% 凍資逾3700億元
騰盛博藥生物科技 （新上市編號：02137） 及華南職業教育 （新上市編號：06913） 今日暗盤，於富途暗盤，騰盛博藥生物表現較好，高開26.5元，較招股價22.25元升17%，一手（500股）帳面賺2125元。
不過，騰盛博藥生物隨後升幅收窄，最新報23.5元，一手最多賺625元。
|券商
|收報
|招股價
|升幅
|一手賺/蝕（元）
|收盤時間
|富途
|22.45
|22.25
|0.9%
|+100
|18：30
|耀才
|21.00
|（5.6%）
|-625
|19：30
|輝立
|20.90
|（6.1%）
|-675
|18：30
於富途暗盤，華南職業教育現報1.52元，較招股價1.59元低4.4%，一手（2000股）帳面蝕140元。
|券商
|收報
|招股價
|升幅
|一手賺/蝕（元）
|收盤時間
|富途
|1.51
|1.59
|（4.4%）
|-160
|18：30
|耀才
|1.50
|（5.7%）
|-180
|19：30
|輝立
|1.49
|（6.3%）
|-200
|18：30
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記者：謝卓榮