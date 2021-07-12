  • 34°C
香港時間 : 2021712日 (一) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】騰盛博藥、華南職業教育暗盤　騰盛博藥升幅收窄一手帳面賺625元

新股IPO 16:17 2021/07/12

分享：

騰盛博藥生物科技  （新上市編號：02137） 及華南職業教育 （新上市編號：06913） 今日暗盤，於富途暗盤，騰盛博藥生物表現較好，高開26.5元，較招股價22.25元升17%，一手（500股）帳面賺2125元。

不過，騰盛博藥生物隨後升幅收窄，最新報23.5元，一手最多賺625元。

券商 最新報 招股價 升幅 一手賺/蝕（元） 收盤時間
富途 23.50 22.25 5.6% +625 18：30
耀才 21.25 （4.5%） -500 19：30
輝立 22.25 0% +0 18：30

於富途暗盤，華南職業教育現報1.52元，較招股價1.59元低4.4%，一手（2000股）帳面蝕140元。

券商 最新報 招股價 升幅 一手賺/蝕（元） 收盤時間
富途 1.52 1.59 （4.4%） -140 18：30
耀才 1.53 （3.8%） -120 19：30
輝立 1.56 （1.3%） -40 18：30

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】騰盛博藥2137追揸沽攻略　券商料升幅約一成

【中概股風暴】彭博﹕內地限制企業境外上市　料約70間原定赴美上市企業受影響

記者：謝卓榮

騰盛博藥—B（02137） 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【新股IPO】融信服務2207周三起招股　入場費5686.7元
【新股IPO】融信服務2207周三起招股　入場費5686.7元
【美國失業救濟金人數】美國上周首申領失業救濟人數升至37.3萬人　高於預期
【美國失業救濟金人數】美國上周首申領失業救濟人數升至37.3萬人　高於預期
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊
【美股焦點】美股盤前盤後交易如何運作？一文看清美股交易時段資訊