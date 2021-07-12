【新股IPO】騰盛博藥、華南職業教育暗盤 騰盛博藥升幅收窄一手帳面賺625元
新股IPO 16:17 2021/07/12
騰盛博藥生物科技 （新上市編號：02137） 及華南職業教育 （新上市編號：06913） 今日暗盤，於富途暗盤，騰盛博藥生物表現較好，高開26.5元，較招股價22.25元升17%，一手（500股）帳面賺2125元。
不過，騰盛博藥生物隨後升幅收窄，最新報23.5元，一手最多賺625元。
|券商
|最新報
|招股價
|升幅
|一手賺/蝕（元）
|收盤時間
|富途
|23.50
|22.25
|5.6%
|+625
|18：30
|耀才
|21.25
|（4.5%）
|-500
|19：30
|輝立
|22.25
|0%
|+0
|18：30
於富途暗盤，華南職業教育現報1.52元，較招股價1.59元低4.4%，一手（2000股）帳面蝕140元。
|券商
|最新報
|招股價
|升幅
|一手賺/蝕（元）
|收盤時間
|富途
|1.52
|1.59
|（4.4%）
|-140
|18：30
|耀才
|1.53
|（3.8%）
|-120
|19：30
|輝立
|1.56
|（1.3%）
|-40
|18：30
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記者：謝卓榮