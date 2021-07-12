【異動股】新天綠色能源發盈喜　獲花旗升目標價　今日股價急升14%

新天綠色能源(00956)發盈喜，預計今年上半年股東應佔淨利潤為15.2億元至16.1億元(人民幣‧下同)，按年增加60.5%至70%。

該公司表示，盈利增長主要由於天然氣板塊上半年售氣量按年增加，平均售氣價格按年上漲；風電板塊上半年風資源水平較好，可利用小時數按年增加，公司基建期項目陸續轉入商業運營，上網電量較上年同期增幅較大。

花旗發表報告指，考慮新天綠色能源盈利強勁，將2021年至2022年的淨利潤預測提高31%至37%，目標價提高21%，由3.3元升至4元，維持「買入」評級。



公司預告今年上半年純利將按年增長61%至70%，達15.2億至16.1億元人民幣，大大超出該行和市場預期，盈利強勁的原因包括在產能提升之下風力發電量急增，天然氣銷售價量齊升，以及單位利潤率提高。

大行對新天綠色能源評級及目標價：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機