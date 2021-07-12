【本港疫情】港府列俄羅斯為甚高風險地區 本周五起抵港人士須強制檢疫21天

港府今日（12日）宣布，由本周五（16日）收緊對通俄羅斯抵港人士檢疫要求，要求所以登機當天或之前21天曾逗留該國人士，不論是否已完成接種疫苗，均須出示核酸檢測陰性結果證明，抵港後則須於指定檢疫酒店強制檢疫21天。

發言人指，鑑於近期俄羅斯疫情反彈，以及有多宗涉及俄羅斯抵港人士的輸入個案經檢測後發現帶有L452R變異病毒株，政府將由本月16日起將該國列為甚高風險A2組指明地區。

在登機當天或之前21天曾逗留A2組指明地區人士，無論是否完成疫苗接種，均須於登機時出示預定起飛時間前72小時內進行的2019冠狀病毒聚合酶連鎖反應核酸檢測陰性結果證明，以及在香港指定檢疫酒店預訂房間21晚的確認書。

此外，他們抵港後須於機場接受檢測待行安排，確認檢測陰性結果後須乘搭政府專車前往指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受四次檢測，之後七天自我監察，並於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

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責任編輯：潘曉豐