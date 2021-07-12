  • 34°C
香港時間 : 2021712日 (一) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本港疫情】港府列俄羅斯為甚高風險地區 本周五起抵港人士須強制檢疫21天

環球政經 16:36 2021/07/12

分享：

港府今日（12日）宣布，由本周五（16日）收緊對通俄羅斯抵港人士檢疫要求，要求所以登機當天或之前21天曾逗留該國人士，不論是否已完成接種疫苗，均須出示核酸檢測陰性結果證明，抵港後則須於指定檢疫酒店強制檢疫21天。

發言人指，鑑於近期俄羅斯疫情反彈，以及有多宗涉及俄羅斯抵港人士的輸入個案經檢測後發現帶有L452R變異病毒株，政府將由本月16日起將該國列為甚高風險A2組指明地區。
在登機當天或之前21天曾逗留A2組指明地區人士，無論是否完成疫苗接種，均須於登機時出示預定起飛時間前72小時內進行的2019冠狀病毒聚合酶連鎖反應核酸檢測陰性結果證明，以及在香港指定檢疫酒店預訂房間21晚的確認書。

此外，他們抵港後須於機場接受檢測待行安排，確認檢測陰性結果後須乘搭政府專車前往指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受四次檢測，之後七天自我監察，並於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

【筍工推介】政府物流服務署招聘公務員職位 只要小學學歷 頂薪逾1.7萬元：【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

疫情 俄羅斯 香港

上一篇文章

【樓市故事】想住將軍澳居屋　買家找業主洽詢後　竟然直接返屋企

下一篇文章

2027年印度將成為全球人口最多國家　北方邦擬推「兩孩政策」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS