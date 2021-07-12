【大行報告】大和削阿里目標價逾一成　 監管機構對其投資懲罰程度超預期

▲ 大和削阿里目標價逾一成 監管機構對其投資懲罰程度超預期

大和發表研究報告指，預計阿里巴巴 （09988） 截至6月底，新財年首季度收入將按年增長36%，核心收入按年增長17%，EBITA料達370億元人民幣。不過，該行認為市場監管機構對其投資的懲罰超出預期，再加上公司處於投資拓展期，因此決定維持起買入評級，但下調目標價至260元，較早前的目標價290元的下調幅度達10.3%。

阿里巴巴今日收報197.4元，升1%，成交額錄得38.6億元。

市監局處罰經營者集中案，阿里騰訊涉事案件已佔半數，詳看【下一頁】

大和預計，阿里巴巴在今年第二季度的實體商品交易總金額（GMV）將會跑贏同業，其4月及5月的在線零售額合計按年增長13%，6月的實體商品零售額預計將出現高基數，而早前管理層在投資者電話會議上分享時亦表示，今年618促銷活動的結果符合內部預期。

大和又指，在618促銷期間，參與品牌方數目由10萬個，增加至25萬個，相信營銷開支增加，將有助抵消平台費用的減少。再加上阿里收購高鑫零售並將其併入財務報表，預計公司今年第二季度的中國商業零售收入將按年增加42%。

不過，阿里近期將投資重心放在淘寶特價版，以及社區團購業務，大和預計，有關投資可能會拖累核心商業EBITA，預期核心商業EBITA將達426億元人民幣。

至於雲計算方面，大和預計，國際客戶流失的影響，將逐漸減弱，預計今年第二季度阿里雲收入將按年增長38%。

更多【新經濟股】文章

相關文章：【平台整改】工信部：將持續整治App 阿里巴巴、騰訊已完成整改

【科技股挫】市監局處罰經營者集中案、阿里騰訊涉事案件已佔半數 阿里巴巴逼200元

記者：梁安琪