【陽光旅途@iM網欄】多瑙河上的河輪 舒適的移動城堡

▲ 多瑙河上的移動城堡

▲ 甲板層日光浴的位置

多瑙河是歐洲第二大河，從德國黑森林地區發源，流經十個國家後進入黑海，其中最美的一段是德國至匈牙利的一段。而最佳的遊覽方法，莫過於乘坐河船慢慢欣賞。在早幾年前，我和太太就乘坐了七晚的多瑙河河船之旅。對比於一般大型的郵輪，其實我更喜歡這些小巧精緻的河船，覺得遊輪航行於茫茫大海之中，風景就只有無敵大海景，但泛舟於平靜河上的河船，卻能細細的欣賞沿河兩岸的景色。雖然小河船的設施不及大郵輪，但對我來說亦已足夠，好像健身室、酒吧、閱讀室、咖啡廳、餐廳，還可到頂層甲板上曬太陽喝東西，而且WiFi 也是免費的，絕對不怕會失聯。此外，河船一般房間都比較大，就算是標準房也有一般酒店的大少，而且感覺絕不遜於五星酒店。房內有小型衣帽間、電視、雙人大床，如果打開窗簾，倚在床上亦可欣賞多瑙河的風光，浴室裝修華麗，有暖氣系統，花灑的水力猛。

▲ 華麗的餐廳

認識我的朋友都知道，追求美食是我一大興趣，所以我選擇了唯一獲得ZAGAT的”頂級餐飮奬項”的內河郵輪－寰宇郵輪（Uniworld River Cruises），每天的自助早餐選擇很多，有凍肉、煎蛋、煙肉、三文魚、酸奶、生果和各式包點等，應有盡有。午餐有時是自助式的，亦有套餐式的，會隨著航行位置不同而提當地美食，如在布達佩斯時，我就品嚐了著名的匈牙利燉肉（Gulyasleves)。而晚餐更加精彩，都是Fine dining，菜單每天不同頭盤、主菜及甜品都有幾個選擇，並有不同的餐酒提供。

▲ 奧地利最古老的酒莊並品嚐葡萄酒

▲ 杜倫施坦，漫步在鵝卵石的小街窄巷

▲ 金碧輝煌的梅爾克修道院

我們從匈牙利的布達佩斯上船，船公司安排了一個市內觀光，參觀了一些如英雄廣場、國會大樓、博物館等，還上漁夫堡，可以看到布市全景。經過斯洛伐克的首都布拉特斯拉克作簡單的停留，再到維也納。由於我們已來過多次，所以在維也納並沒有跟船公司的行程，只是一起去聽了個夜間音樂會，白天的時間就去步行街購物。離開維也納，再到了我們最喜愛的小鎮杜倫施坦，漫步在鵝卵石的小街窄巷間，我買了一條傳統的民族服裝給當時還少的兒子。之後去了參觀奧地利最古老的酒莊並品嚐葡萄酒。及再到梅爾克參觀擁有 900 年歷史、金碧輝煌的梅爾克修道院和它的巴洛克風格圖書館。它是我看過其中一個最漂亮的修道院。這天在航行中，船長建議我們在酒吧或甲板上找一個舒適的座位，欣賞被列為世界遺產景觀的瓦豪河谷。河谷兩岸山上有不少城堡遺址，河畔則有著歷史悠久的村莊和修道院，而且還有些種植葡萄和杏樹的梯田錯落地依附在山邊，織成一張秀麗的風景畫。下一個站是林茲，船公司安排了旅遊巴送我們前往莫扎特的出生地薩爾斯堡一天遊。最後去到終點城市，位於德國與奧地利的邊境，多瑙河、因河和伊爾茨河三河匯聚的帕紹。帕紹最有名的是史提芬教堂內全球最大的管風琴，當然在城區閒逛也是極佳的活動，我們幸運地碰上當地的一個節慶，人們都化妝成可怕的怪物在巡遊，非常熱鬧。

▲ 在帕紹巧遇當地節慶

▲ 河上風光

華麗的河船，有著舒適的房間，完善的設施，最重要是不用每天趕退房、搬行李、轉酒店，只需安坐船上就可以到不同的地方旅遊，簡直就是一個河上移動城堡！

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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