【電動車電池】贛鋒鋰業（1772）股價全日漲逾8%　買賣策略如何？

電動車電池生產商贛鋒鋰業（01772）股價今日急升近一成，最高見144.9元，其後升幅略為收窄，收市升逾8％，報1441元。未有持貨或已持有贛鋒鋰業的投資者，策略上如何部署？富昌證券聯席董事譚朗蔚為你分析。

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