【電動車電池】贛鋒鋰業（1772）股價全日漲逾8% 買賣策略如何？ 股市 16:05 2021/07/12 分享： 電動車電池生產商贛鋒鋰業（01772）股價今日急升近一成，最高見144.9元，其後升幅略為收窄，收市升逾8％，報1441元。未有持貨或已持有贛鋒鋰業的投資者，策略上如何部署？富昌證券聯席董事譚朗蔚為你分析。 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 【蘋果股價】蘋果股票唔怕買 買賣操作怎部署？ 2021/07/09 【蘋果股價】蘋果股票唔怕買 買賣操作怎部署？ Hermès愛馬仕股票現價可買嗎？ 2021/07/09 Hermès愛馬仕股票現價可買嗎？ 【Tesla股價】買美股Tesla建立教育基金 潛在升幅有幾大？ 2021/07/09 【Tesla股價】買美股Tesla建立教育基金 潛在升幅有幾大？ 【汽車股】長城汽車2333股價大漲近6% 有望突圍而出？ 2021/07/09 【汽車股】長城汽車2333股價大漲近6% 有望突圍而出？ 【新能源股】信義光能（968）下半年前景樂觀 股價睇實呢個關鍵位 2021/07/08 【新能源股】信義光能（968）下半年前景樂觀 股價睇實呢個關鍵位 譚朗蔚 電動車 港股