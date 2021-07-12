▲ 會計師公會設「最佳企業管治及ESG大獎」 接受報名至8月9日

香港會計師公會公布，擬重新命名設立21年的「最佳企業管治大獎」，改為「最佳企業管治及ESG大獎」，反映市場對環境、社會及管治（ESG）資訊的需求增加，年度大獎的最高榮譽「最佳可持續發展公司／機構獎」，會對參與者企業管治與ESG兩個範疇作相同比重的評分，表揚能綜合管理兩者兼具卓越表現及匯報的上市公司、公營及非牟利機構。

會計師公會表示，獎項現正接受報名，截止日期至8月9日。獎項會繼續按7個評選組別的公司及機構進行評審，包括恒指成份股公司、按市值分類的上市公司，以及按收入規模分類的公營機構。

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公會會長兼獎項評審團主席鄭中正稱，ESG做得好才能達到完善的企業管治，而缺乏優良的企業管治架構，也難以實踐良好的ESG實務，期望可提升機構對企業管治、ESG的披露及實務水平。

會計師公會指出，現時恒生指數全數55家成份股中，49家刊發獨立可持續發展／ESG報告，或將ESG內容納入其2020／21年年報，其中的23家有就ESG資訊尋求外部鑒證。

公會指出，大部分鑒證採用ISAE 3000準則，該準則由國際審計與鑒證準則理事會就審計或審閱歷史財務資料以外的鑒證工作所頒佈，而超過一半尋求外部鑒證的恒指成份股，聘用財務報表核數師以外的獨立鑒證人，令ESG鑒證更具獨立性。

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編輯：麥德銘

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