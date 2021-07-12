【人幣走勢】人民幣升浪未完 年底最牛睇6.362

▲ 人行突由收水變放水，投資界料人民幣在6.6有支持，阻力位約6.3。

人行將於本周四（7月15日）正式全面降準，釋放逾1萬億元（人民幣，下同）的長期資金，內地突轉為放水，市場有不同解讀，但專家普遍預期中短期內不利人民幣的滙價走勢，且爭相下調在岸價兑美元的目標價。綜合多位中外資行名家的最新預計，現時把人民幣下半年的最高位預測，例如大新（02356）從本來最高預期的6.24、現下調至6.3。至於年底目標價，原本最牛預估的ING也由6.3調低到6.45，但仍較信銀國際、以及韓資樂天證券銷售總監陳欣的6.5估計樂觀。

專家對人民幣滙價最新預測，可按下圖了解

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經最新一輪修正潮，眼下對人民幣年尾預估，最進取是華僑永亨，估計年底再上試6.362的今年新高。

縱使專家對人民幣於第2季展開的大升浪、是否已告終呈分歧，然而，較大共識是預計在岸價兑美元在6.6有支持。

光大銀行香港金融市場部資金業務總經理兼聯席主管顏劍文回應本報查詢指，雖然中長期利好人民幣的基本因素，包括利差因素、人民幣國際使用儲備提升、以及經濟維持高增長等，並未出現太大改變，但短期而言，滙市仍非常波動，尤其受美元後向所左右。

顏劍文說，人行全面降準0.5百分點，顯示對下半年經濟復甦能否維持有所擔憂，受貨幣供應驟增，加上釋放預期經濟增長放慢的訊號，將加大人民幣走弱壓力。

人行全面降準0.5個百分點【下一頁】

顏劍文早前預期人民幣於年底約在6.40水平，現相信較難保持此高位。不過，基於眼下不確定性的變數太多，特别是美元走勢，以至下半年會否把焦點重回到財赤及貿赤等，遂暫不打算調整對人民幣介乎6.4到6.58的預測。

ING大中華首席經濟師彭藹嬈料第3季末人民幣見6.55，年底6.45，如以年尾目標來看，較先前最樂觀預估6.3低。

華僑永亨經濟師李若凡今早（12日）回應本報查詢指，在岸價兌美元短期內約在6.45到6.5横行；第3季上落區間介乎6.3至6.6，年底目標維持6.362預估。

金管局：5月人民幣存款升5%【下一頁】

問及為何對年底在岸價作進取的估計，李若凡解釋主因有4，包括：（1）美國通脹及美息的飛升勢態已放緩；（2）歐洲經濟逐漸復甦，歐元重拾升軌牽制美滙指數的漲幅；（3）內地降準為確保經濟穩步增長；（4）憧憬10月富時正式納國債入主流指數，俱令外資對人民幣有需求。

信銀國際經濟師李業勤博士也力排眾議，上調年底目標價，他表示，已把在岸價從6.35到6.7、現改為6.4到6.6，但年尾目標卻從6.6上調6.5，因內地藉降準釋放流動性，但並不代表貨幣政策呈大幅轉變。

大新經濟師溫嘉煒卻把人民幣高位預計，從6.24下調至6.3，但低位維持6.6。內地降準生效日正值公布第2季經濟增長GDP數據，星展香港高級經濟師周洪禮對媒體說，下半年料內地經濟升5到6%升幅，全年則錄得9%漲幅，為維持經濟增速及改善流動性，或在第3季末再作定向降準。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪