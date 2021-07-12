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【政府請人】天文台聘請社交媒體主任　月薪42,545元　16日截止申請

商業 15:52 2021/07/12

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天文台招聘社交媒體主任，月薪42,545元。（天文台Facebook圖片）

政府各個部門近幾年亦常常使用社交媒體，更利用吉祥物向大眾傳遞資訊，例如「大嘥鬼」、「清潔龍阿德」等。天文台亦有吉祥物「度天隊長」 及天氣家族成員。天文台最近亦聘請社交媒體主任，月薪超過4萬元，將於本周五下午5時截止申請。

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天文台招聘社交媒體主任，月薪42,545元。據政府網站公布的招聘詳情顯示，此職位的工作內容不少，將會負責探索、發展及設立新的天文台社交媒體平台，需要利用社交媒體推廣天文台服務、宣傳防災意識和鼓勵公眾參與等活動。同時，工作亦包括設計、製作、發布社交媒體內容，包括文字、影片、動畫、劇本等，又需協助監察與天文台相關新聞，擬定及發放回應。

至於入職要求，申請人需擁有本港大學頒授的學士學位，以主修新聞學、傳理學、創意媒體、市場學、公共關係為佳。申請人需最少具備3年在大型機構負責多媒體、網絡出版及市場推廣、公眾參與項目、新聞傳播或相關的全職工作經驗；及最少具備2年在大型機構負責發展及管理社交媒體平台，和以互動、數碼及/或手機程式從事市場推廣、推動公眾參與的工作。

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另一邊廂，康樂及文化事務署亦聘請負責社交媒體的設計主任，惟月薪則24,520元。職責包括設計及製作動畫、短片，並需為製作帖文進行資料搜集。另外亦需協助執行與康文署社交媒體平台相關的宣傳活動等。

此職位的入職條件則比較少，包括持有本港大學頒授的學士學位，或本港註冊專上學院頒授的副學士學位，或同等學歷，而所選修學系必須為美術設計、創意媒體或相關科目。同時，在取得有關學歷後，在平面 / 廣告設計公司或公關公司或社交媒體公司具備最少３年美術設計及動畫製作的全職工作經驗，當中必須包括最少一年協助營運Facebook專頁的工作經驗。

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責任編輯：葉泳珊

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