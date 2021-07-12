【東京奧運】「吉場」舉行賽事預計門票收入大跌 奧組委將面臨收支失衡

東京奧運會一波三折，日前公布東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣，首都圈比賽場館的賽事以無觀眾形式舉辦。東京奧組委首席執行官武藤敏郎表示，門票收入將從預計的900億日元降至數十億日元，奧組委將面臨收支失衡的局面。

​​​​​​【筍工推介】政府物流服務署招聘公務員職位 只要小學學歷 頂薪逾1.7萬元​ 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

據日本時事通信社報道，武藤敏郎在參加一個電視節目時表示，不僅門票收入大幅減少，由於比賽改為空場舉行，重新調整賽事運營模式也需要增加額外費用，東京奧組委的收支情況「毫無疑問將失去平衡」。

此外，東京奧組委已經招募約7萬名賽事義工，由於大多數比賽改為空場舉行，部分義工或會失去是次工作機會，但武藤敏郎表示，將重新安排及改變工作範圍，好讓所有義工都可繼續參與。

【東京奧運】港隊獲奧組委批准 奧運村外設支援中心 14位支援人員將隨團協助運動員 【下一頁】

東京奧運會共有8個比賽區，現在只剩下3個賽場允許觀眾入場觀賽，主要的5個地區賽場不對外開放，門票亦將於稍後退款。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機