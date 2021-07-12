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【書展2021】香港書展本周三開鑼 屆時會場不設實體門票銷售

理財智慧 16:10 2021/07/12

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香港書展2021即將本周三（14日）開鑼，未知各位港人準備好了？因應疫情關係，以免出現人流過於擠湧，今屆設有不同時段進場優惠，並不設有實體門票銷售。

和以往一樣，今年會繼續提供「上午進場票」及「晚間進場票」優惠，其進場時間分別為中午12時前及晚上7時後，售價均為10元，大人小童同價。值得留意，「晚間進場票」只適用於7月14、 15、18及19日。另外，市民可以憑7月14日或15日現場派發的再進場優惠券於特定時段免費進場一次。

【飛上太空】英國富商Richard Branson搶先一步 太空旅遊飛船團結號安全降回地球：【下一頁

由於今年不設實體門票銷售，市民可直接於會場入口以八達通即時付費入場，或可由即時起到全線快達票、7-11便利店、Circle K便利店及八達通手機應用程式等渠道購買電子入場券，詳情可留意書展網站：www.hkbookfair.com

同時，大會今年送出3.5萬個書展免費入場名額，給予已接種疫苗市民，只要入場士展示疫苗紀錄便可免費入場，每日名額有限，先到先得。

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責任編輯：潘曉豐

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