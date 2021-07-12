【大行點睇】新能源車滲透率較去年周期倍增 摩通首選吉利及蔚來

摩通發表報告，指中國6月整體汽車銷售按年跌12%、按月跌5%，估計主要是由於受到行業晶片短缺的影響，加上南方疫情影響消費情緒，但預計整體行業將於下半年增長，與2019年比較，乘用車銷售下半年增幅將達到6%。

該行補充指，新能源車上半年需求及銷售均較預期佳，6月銷量按年增139%，截至今年上半年，市場滲透率達到9%，較2020年的5%增加近倍，因此持續看好新能源車的增長。摩通首選吉利 （00175） 及蔚來汽車（NIO）等OEM車廠，兩者均給予「增持」評級。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機