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【大行點睇】新能源車滲透率較去年周期倍增 摩通首選吉利及蔚來

股樓投資 15:49 2021/07/12

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摩通發表報告，指中國6月整體汽車銷售按年跌12%、按月跌5%，估計主要是由於受到行業晶片短缺的影響，加上南方疫情影響消費情緒，但預計整體行業將於下半年增長，與2019年比較，乘用車銷售下半年增幅將達到6%。

該行補充指，新能源車上半年需求及銷售均較預期佳，6月銷量按年增139%，截至今年上半年，市場滲透率達到9%，較2020年的5%增加近倍，因此持續看好新能源車的增長。摩通首選吉利 （00175） 及蔚來汽車（NIO）等OEM車廠，兩者均給予「增持」評級。

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撰文 : 謝克迪, CFA

美股 蔚來（美：NIO） 吉利汽車（00175） 港股 增持 新能源

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