【大行看法】瑞士百達資管：維持股票「中性」看法　減持對經濟敏感的行業

▲ 瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）表示，隨著發達國家的疫苗推廣及解封措施加快，全球經濟正在穩步增長，但為應對不斷上漲的物價壓力，各國央行正準備縮減貨幣刺激政策，經濟增長勢頭開始放緩，連同通脹上升、流動性收緊以及估值偏高等高風險資產因素，百達資管維持對股票的中性立場，減持了對經濟較為敏感的行業，包括非必須消費品股票。

摩根資管許長泰：恒指26000點有支持，中資科網股營商模式未明朗，看【下一頁】

料亞洲股市增長速度快其他地區兩倍

不過，盧伯樂認為，亞洲（日本除外）股市具吸引力。未來5年，在較低的通脹率下，該行預計亞洲地區的增長速度將是世界其它地區的兩倍。此外，在應對新冠疫情危機時相對保守的貨幣和財政政策，意味著該地區的經濟體有更多的政策空間。低估值的貨幣和股票在經過高速增長調整後，應該會帶動亞洲股市在未來一年跑贏大盤。

百達資管維持對美國股票的減持評級，主因估值問題，因為美國股市歷史上只有16%的時間比目前貴，而且疫情後通脹飆升將會持續多久仍然不確定。

繼續減持美國高收益信用債

固定收益方面，盧伯樂稱，維持對美國國債及人民幣債券等防禦性資產的增持評級。他指，在收益率已經超低（通常為負）的環境下， 定價具吸引力的債券供不應求。而中國國債正迎來大量的資金流入，且隨著中國政府進一步准許境外投資者進入市場、以及中國債券成為全球債券指數的重要組成部分，增長預期會迎來加速。

他又指，美國高收益率債的收益有史以來首次低於通脹水平，該行繼續減持美國高收益信用債。

相關文章：【大行看法】瑞士百達資管：亞洲增長前景改善 料股債市場未來5年跑贏全球

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物<優惠詳情>



一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦