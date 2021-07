觸碰無垠星空 探索浩渺蒼穹 SWATCH新作航空系列Space Collection致敬大膽追夢者！

面對廣闊天際,人類的探尋腳步絕不止步於地球一隅,浩渺星空外更加瑰麗的世界才是讓人期待征服的領域。全知球名潮流腕錶品牌Swatch從美國太空總署(以下簡稱NASA)的故事獲得靈感,推出Swatch航空系列(Space Collection)新品腕錶,力求以NASA 崇尚的「無窮的探索力與進取心」精神為意志,與Swatch秉承的全新品牌理念「時間由你造就」不謀而合。品牌期待以新品Space Collection為不斷探索、直擊勇敢與創新之路的先鋒們振臂高呼。

「創新助力夢想啟航,熱情探秘宇宙奧妙」- Swatch航空系列揭開了BIOCERAMIC系列腕錶的下一個篇章。BIOCERAMIC 系於今年4 月全新推出,並率先將其應用在了Swatch皇牌產品——BIG BOLD 系列之上。腕錶由三分之二的陶瓷及三分之一生物來源物料糅合而成,兼具彈性與韌性的同時更具絲滑般觸感,耐磨損,性能卓越。在此Space Collection的五款新品中,三款BIG BOLD系列沿用BIOCERAMIC的物料,浩渺星空中締造非凡之舉。

BIG BOLD JUMPSUIT HK$ 1,040 / MOP$ 1,070

BIG BOLD CHRONO EXTRAVEHICULAR HK$ 1,320 / MOP$ 1,360

BIG BOLD CHRONO LAUNCH HK$ 1,360 / MOP$ 1,400

BIG BOLD CHRONO EXTRAVEHICULAR從標誌性的白色太空服汲取靈感, 並以藍色、紅色等標誌性顏色為靈感,打造科技感十足的視覺衝擊。

1983 年, 來自美國太空總署的太空人Story Musgrave 與Donald Peterson 首次穿上白色太空衣,目的是為了讓太空人免受太陽輻射的傷害。

新品BIG BOLD CHRONO EXTRAVEHICULAR保留BIOCERAMIC系列的設計元素, 對其經典的47mm 直徑超大錶盤進行了升級化應用。錶盤中的計時器沒有設置常見的完整小時標記,反而以紅色設置「提前10 秒」的標示,示意航天發射前的「最 後 10 秒倒計時」。

表冠位於時鐘的3 點鐘方向,旁邊有特殊設置了兩個時間推進器,而紅色與藍色的矽膠錶扣圈、Swatch獨有夜光指針,配合帶有NASA 標誌,成就一枚具質感、奪目的新設計。

BIG BOLD CHRONO LAUNCH從橙色的高級船員逃生服(Advanced Crew Escape Suit),又稱「南瓜服」的設計中汲取靈感。腕錶明亮的橙色代表太空人登上太空時所穿的一襲奪目耀眼橙色太空衣。

而BIG BOLD JUMPSUIT呼應了太空人日常參加新聞發布會時或在美國太空總署工作時穿的藍色連身衣顏色。

BIG BOLD CHRONO LAUNCH及BIG BOLD JUMPSUIT同樣保留BIOCERAMIC系列的設計元素, 對其經典的47mm 直徑超大錶盤進行了升級化應用。錶盤中的計時器沒有設置常見的完整小時標記,反而以紅色設置「提前10 秒」的標示,示意航天發射前的「最後10 秒倒計時」。

BIG BOLD CHRONO LAUNCH的錶冠位於時鐘的3 點鐘方向,旁邊有特殊設置了兩個時間推進器,配以藍色與白色的矽膠表扣圈、銀色錶盤;BIG BOLD JUMPSUIT冠位於時鐘的2 點鐘方向,配以白色的矽膠表扣圈;兩者均配有Swatch獨有夜光指針,配合帶有NASA 標誌,成就一枚型格新設計。

SPACE RACE HK$ 760 / MOP$ 780

TAKE ME TO THE MOON HK$ 680 / MOP$ 700

此次Swatch Space Collection腕錶中的另外兩款腕錶同樣別具一格。TAKE ME TO THE MOON的透明錶殼必具特色,SPACE RACE則以鏡面效果的銀色錶盤為亮點。

此次Swatch Space Collection腕錶還將配備限量版的特別套裝,並於指定門店發售。充滿活力的年輕團隊與你一起見證這一激動人心的時刻,敬請期待。倒計時開始,Space Collection腕錶將於6 月5日正式「發射」!

