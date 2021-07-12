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【大行點睇】滙豐指新能源車增長跑贏大市　上調比亞迪目標價　料現價仍有近五成上升空間

股樓投資 15:52 2021/07/12

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匯豐研究發表報告，指新能源車增長續跑贏大市，上調2021至2022年新能源車銷量預測13%，其中因受強勁產品周期帶動，比亞迪(01211)乘用車於5月份銷量按年增長54%，跑贏內地汽車市場的38%增長。

該行維持予其「買入」評級，升2021及2022年收入預測分別3%及7%，以反映新能源車銷量展望，另外亦看好分拆個別業務如IGBT能源半導體等，料有助釋放價值，帶來估值重評；但預期隨著疫情放緩，非核心業務(如口罩)的盈利能力不會如以往般強勁，故降2021及2022年盈測分別12%及2%，目標價則由340元升至350元。

大行對比亞迪評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

比亞迪股份（01211） 港股

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