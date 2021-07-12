  • 34°C
香港時間 : 2021712日 (一) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美團 3690】滴滴遭全綫下架 美團趁機搶佔網約車市場 「美團打車」App時隔兩年重新上綫

股樓投資 16:23 2021/07/12

分享：

隨著中國網信辦日前認為滴滴出行（美﹕DIDI）應用程式（App），存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題後，超過20多款App遭勒令全綫下架。另一邊廂，據內媒報道，美團（03690）旗下「美團打車」獨立App趁機重新在各大手機應用市場重新上架，包括小米應用商店等。

「美團打車」是美團在2017年2月推出的打車業務，至2019年因開始逐步減少在網約車上的投入，因此把「美團打車」功能合併入美團App，同年6月「美團打車」App便在各大應用市場下架。時隔兩年後，「美團打車」App重新上架，更新日期為2021年7月11日，而新版的Logo亦採用與美團App相若的黃黑相間的標誌。然而，目前「美團打車」App僅限於Android（安卓）應用商店下載，蘋果的App Store仍未見上架，官網亦尚未更新。

值得注意的是，滴滴出行於中國網約車市場佔比超過90%，隨住其下架，相信其他平台將紛紛搶佔這個市場大餅。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

美團－W（03690） 合併 經濟 滴滴出行 小米 Android 中國

上一篇文章

【人行降準】對市場流動性影響有限 花旗指降準主要對小型銀行有利

下一篇文章

【東京奧運】「吉場」舉行賽事預計門票收入大跌 奧組委將面臨收支失衡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【網民熱話】網上騙案層出不窮 網民收假冒郵政釣魚短訊　破解五個騙徒常用手法
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【MPF】盤點2021年4月強積金最佳基金　最佳一隻賺6.96%
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS