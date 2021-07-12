【美團 3690】滴滴遭全綫下架 美團趁機搶佔網約車市場 「美團打車」App時隔兩年重新上綫

隨著中國網信辦日前認為滴滴出行（美﹕DIDI）應用程式（App），存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題後，超過20多款App遭勒令全綫下架。另一邊廂，據內媒報道，美團（03690）旗下「美團打車」獨立App趁機重新在各大手機應用市場重新上架，包括小米應用商店等。

「美團打車」是美團在2017年2月推出的打車業務，至2019年因開始逐步減少在網約車上的投入，因此把「美團打車」功能合併入美團App，同年6月「美團打車」App便在各大應用市場下架。時隔兩年後，「美團打車」App重新上架，更新日期為2021年7月11日，而新版的Logo亦採用與美團App相若的黃黑相間的標誌。然而，目前「美團打車」App僅限於Android（安卓）應用商店下載，蘋果的App Store仍未見上架，官網亦尚未更新。

值得注意的是，滴滴出行於中國網約車市場佔比超過90%，隨住其下架，相信其他平台將紛紛搶佔這個市場大餅。

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記者：郭秀慧