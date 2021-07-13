  • 33°C
香港時間 : 2021713日 (二) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】港女月租500元徵私樓會所證 用作遊水健身+證婚場地　網民：虛榮心好重

理財智慧 12:38 2021/07/13

分享：

在香港，住私樓基本上已經是有錢人的代表。很多市民覺得私樓有會所，十分奢華，沒有會所的也算不上高級單位。因此各大發展商都會在會所花盡心思，務求吸引更多的買家。近日有網民於網上討論區發文，指有人用500元租借Grand Yoho的住戶證。

（網上截圖）

樓主貼出一張某拍賣軟件的截圖，寫着一名30多歲的女子想以每月500元租借Grand Yoho的會所證。用途是讓她自己去游泳、健身等，甚至想借宴會場地來證婚。該買家還指自己有穩定職業，可以提供薪金證明，最少會租用一年。

【職場熱話】27歲港男 想由零售業轉做物管 上網大呻找工三星期沒回音 網民：即係未諗通啦！【下一頁

有網民直言：「才500元就能買到住戶證？」，隨即被回應「有些住戶證一年只需要二百元，每月500元其實很貴了。」亦有人覺得該女子善於計算，外面健身中心月費也要一千起，會所什麼都有才售500元，真划算。不過另一個網民又稱，該女子公屋出身可能不知道會所游泳和健身都要額外交錢，所以她的如意算盤打不響。

【職場熱話】求職者連續兩次面試沒回音 第三次靠一個舉動被錄取【下一頁

網民覺得該女子虛榮心很重，想買住戶證大概也是因為對外自稱居住在Grand Yoho吧。

有人大嘆：「其他住戶真慘，要和街外人分享會所！」，又指「香港人真的什麼都可以賣...」

【延伸閱讀】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

網上討論區 公屋 拍賣 健身 GRAND YOHO 香港 游泳 發展商

上一篇文章

YouTube Shorts 正式進駐香港市場 用戶最長可拍攝60秒短片

下一篇文章

【A股布局】Ａ股融資餘額連升10周 孖展大戶買緊乜？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【消費優惠】7-Eleven推「7.11Day」 買滿100元或以上可享77折 優惠只限7月11日當天
【消費優惠】7-Eleven推「7.11Day」 買滿100元或以上可享77折 優惠只限7月11日當天
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股
【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股