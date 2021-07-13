【網民熱話】港女月租500元徵私樓會所證 用作遊水健身+證婚場地　網民：虛榮心好重

在香港，住私樓基本上已經是有錢人的代表。很多市民覺得私樓有會所，十分奢華，沒有會所的也算不上高級單位。因此各大發展商都會在會所花盡心思，務求吸引更多的買家。近日有網民於網上討論區發文，指有人用500元租借Grand Yoho的住戶證。

▲ （網上截圖）

樓主貼出一張某拍賣軟件的截圖，寫着一名30多歲的女子想以每月500元租借Grand Yoho的會所證。用途是讓她自己去游泳、健身等，甚至想借宴會場地來證婚。該買家還指自己有穩定職業，可以提供薪金證明，最少會租用一年。

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有網民直言：「才500元就能買到住戶證？」，隨即被回應「有些住戶證一年只需要二百元，每月500元其實很貴了。」亦有人覺得該女子善於計算，外面健身中心月費也要一千起，會所什麼都有才售500元，真划算。不過另一個網民又稱，該女子公屋出身可能不知道會所游泳和健身都要額外交錢，所以她的如意算盤打不響。

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網民覺得該女子虛榮心很重，想買住戶證大概也是因為對外自稱居住在Grand Yoho吧。

有人大嘆：「其他住戶真慘，要和街外人分享會所！」，又指「香港人真的什麼都可以賣...」

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責任編輯：張瑋婷