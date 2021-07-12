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【異動股】中興發盈喜　瑞銀指中興潛力仍被低估　今日股價大升逾一成

股樓投資 15:48 2021/07/12

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瑞銀發表報告指，中興(00763)盈喜預告今年上半年淨利潤介乎38億至43億元人民幣，按年增長105%至132%。該行認爲第二季的業績是關鍵數據點之一，反映公司的業務實力，其核心業務提升了市場份額，使其毛利率較去年同期低點顯著回升，預期業務向好勢頭將持續，而且目前其市盈率仍然低於其歷史平均，維持「買入」評級，12個月目標價為28元。

瑞銀指，相信中興正處於長期可持續增長的正確發展軌道上。該行認為市場仍未完全反映公司潛在提升市場份額機會。雖然今年內地的5G資本支出將大致持平，但華爲供應鏈的中斷可能會降低電信設備市場的競爭力，為中興帶來市場份額增長的機會。該因素亦已經反映在最近的季度業績中，中線而言該趨勢可能會持續。

大行對中興評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

港股 中興通訊（00763）

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