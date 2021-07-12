航運股能否續航 中遠海控1919、海豐國際1308、太平洋航運2343 又點揀？ 股市 16:45 2021/07/12 分享： 有報導指，美國拜登政府本周將發布行政命令，要求美國聯邦海事委員會（FMC）和陸上交通運輸委員會（STB），監管美國海陸運輸市場的競爭，降低美國企業的運輸成本。消息對航運股有多大影響？航運股之中，中遠海控（01919）、海豐國際（01308）、太平洋航運（02343） 又點揀？富昌證券聯席董事譚朗蔚為你分析。 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 大唐新能源（01798）股價走勢確認升浪 有條件後抽再破頂 今日 大唐新能源（01798）股價走勢確認升浪 有條件後抽再破頂 【電動車電池】贛鋒鋰業（1772）股價全日漲逾8% 買賣策略如何？ 今日 【電動車電池】贛鋒鋰業（1772）股價全日漲逾8% 買賣策略如何？ 【蘋果股價】蘋果股票唔怕買 買賣操作怎部署？ 2021/07/09 【蘋果股價】蘋果股票唔怕買 買賣操作怎部署？ Hermès愛馬仕股票現價可買嗎？ 2021/07/09 Hermès愛馬仕股票現價可買嗎？ 【Tesla股價】買美股Tesla建立教育基金 潛在升幅有幾大？ 2021/07/09 【Tesla股價】買美股Tesla建立教育基金 潛在升幅有幾大？ 股票 航運股 譚朗蔚 太平洋航運（02343） 中遠海控（01919） 海豐國際（01308） 航運