航運股能否續航　中遠海控1919、海豐國際1308、太平洋航運2343 又點揀？

有報導指，美國拜登政府本周將發布行政命令，要求美國聯邦海事委員會（FMC）和陸上交通運輸委員會（STB），監管美國海陸運輸市場的競爭，降低美國企業的運輸成本。消息對航運股有多大影響？航運股之中，中遠海控（01919）、海豐國際（01308）、太平洋航運（02343） 又點揀？富昌證券聯席董事譚朗蔚為你分析。

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