【新股IPO】騰盛博藥2137追揸沽攻略　券商料升幅約一成

騰盛博藥生物科技 （新上市編號：02137） 今日暗盤，是次吸引逾24萬人認購，一手中籤率5%，抽40手（20,000股）始可穩獲一手。券商預料升幅約一成，建議沒有貨的投資不宜買入。騰盛博藥將於7月13日掛牌。

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信誠證券聯席董事張智威預計騰盛博藥升幅約一成，建議有貨的投資者可於股價升幅一成後沽出，又認為沒有貨的投資者不宜買入，建議預留資金認購準備上市的康聖環球 （新上市編號：09960） 、醫脈通 （新上市編號：02192） 。

中薇證券研究部董事黃偉豪表示，現時市況較上周稍為樂觀，預料於暗盤期間騰盛博藥升幅有望高見兩成至三成，惟建議沒有貨的投資者不宜高追。

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記者：謝卓榮