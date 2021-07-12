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【新股IPO】騰盛博藥2137追揸沽攻略　券商料升幅約一成

新股IPO 15:20 2021/07/12

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騰盛博藥生物科技  （新上市編號：02137） 今日暗盤，是次吸引逾24萬人認購，一手中籤率5%，抽40手（20,000股）始可穩獲一手。券商預料升幅約一成，建議沒有貨的投資不宜買入。騰盛博藥將於7月13日掛牌。

    點擊圖片放大

信誠證券聯席董事張智威預計騰盛博藥升幅約一成，建議有貨的投資者可於股價升幅一成後沽出，又認為沒有貨的投資者不宜買入，建議預留資金認購準備上市的康聖環球 （新上市編號：09960） 、醫脈通 （新上市編號：02192）

中薇證券研究部董事黃偉豪表示，現時市況較上周稍為樂觀，預料於暗盤期間騰盛博藥升幅有望高見兩成至三成，惟建議沒有貨的投資者不宜高追。

相關文章：【新股IPO】騰盛博藥2137逾24萬人認購　超額認購291倍一手中籤率5%（附分配結果）

【新股IPO】一嗨租車據報擬來港上市　集資78億元

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記者：謝卓榮

港股 騰盛博藥—B（02137） 康聖環球（09960） 生物科技 IPO
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