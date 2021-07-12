【美股焦點】維珍銀河創辦人成功上太空　「契媽」Cathie Wood走寶　大手沽貨後股價反彈逾兩倍

太空旅行競賽開啟，本周日（11日）維珍銀河（SPCE）順利完成載人太空飛行，旗下飛船團結號（VSS Unity）搭載了2名飛行員及4名乘客，當中包括英國富豪、維珍銀河的創辦人布蘭森（Richard Branson）。搭載飛船的噴射機在美國新墨西哥州太空港發射，飛船成功飛向太空邊緣，進一步鞏固了維珍航空在太空旅行行業內的領先地位。

【太空旅行】狂人企業家布蘭森親自上太空 網民嘲馬斯克沒膽量【下一頁】

維珍銀河股價此前亦飆升，上周四（8日）大漲17%，周一開市前最新報49.2美元。 Canaccord Genuity分析師Ken Herbert 表示，是次成功載人上太空，或進一步利好公司股價。但他警告稱，維珍銀河近期股價上漲過快，料後市較難預測，但該公司未來將開始接受更多的航班預訂。

據悉維珍銀河早前已獲美國聯邦航管理局批出首個商業太空飛行服務許可，明年會正式提供商業太空旅遊服務。該公司表示，到目前為止公司已經接受了大約600個預訂，早期票價定為25萬美元。分析師預計維珍銀河今年的銷售額可達到300萬美元，到2025年將達到5.55億美元。

今年3月「契媽」Cathie Wood推出太空探索ETFARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)，初始買了67.2萬股維珍銀河，當時市值約2,000萬美元。不過維珍銀河股價自2月開始不斷下跌，ARKX不斷堅持維珍銀河股份，到5月11日幾乎清倉，一度跌至16美元水平，但未料到維珍銀河股價開始觸底反彈，本周一開市前報49.2美元，自低位反彈逾兩成。

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编辑：李勝男