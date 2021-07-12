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Barry Diller批串流平台　正扼殺電影業　

環球政經 17:30 2021/07/12

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新冠肺炎疫情衝擊不少行業，當中如零售業、電影業都相繼倒閉；而串流平台的發展卻是如日中天。IAC董事長、Expedia高層、媒體大亨巴瑞·迪勒（Barry Diller）指，其所經營的電影業務已死。

據《CNBC》報道，巴瑞·迪勒於全國公共廣播電台（NPR）表示，串流平台所製作的「電影」，並不能稱為電影。「這些串流平台正製作他們所認為的電影作品，但這些根本不是電影。這些只是根據奇怪的演算法過程所製作成100分鐘左右的東西。」巴瑞·迪勒又指出，串流媒體的機制正縮小電影院的生存能力。 

他續指，電影業已結束，並不復存在。報道指，巴瑞·迪勒曾掌管20 世紀霍士（20th Century Fox）和美國派拉蒙影業（Paramount Pictures）。他以創建與Amazon Prime的串流媒體服務為例，其最終目的是為了向大眾出售更多來自亞馬遜的東西。

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責任編輯：黎淑雯

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