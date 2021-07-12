【人行降準】瑞銀胡一帆：降準不代表轉向全面寬鬆周期

▲ 瑞銀胡一帆表示，是次降準並不意味著貨幣政策取向將轉向新一輪的全面寬鬆周期。

人民銀行周五（9日）宣佈，從7月15日起，擬全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金1萬億元（人民幣，下同），強調「不搞大水漫灌」，並重申將維持穩健貨幣政策取向。瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆分析，央行是次全面降準，有助緩和對近期貨幣緊縮的擔憂，但不代表政策取向轉向全面寬鬆周期。

人行官員表示，降準屬常規操作，詳見﹕【下一頁】

胡一帆分析，在央行宣佈降準前兩天，即7月7日，國常會當天提出適時運用降準及其他貨幣工具支持實體經濟，央行兩天後提出以降準降低實體經濟的融資成本，與政府釋出的信號基本一致。

人行降準力度超出市場預期

不過她指，由於市場普遍預期，央行僅會實施定向降準，因此，是次央行採取寬鬆政策的力度，仍令市場感到意外。胡一帆預計，在今年第一季淨回籠3,400億元、第二季投放大致平衡後，料下半年或會轉為小幅淨投放，預計銀行間利率（7天期回購利率）應繼續徘徊在政策利率（7天期逆回購利率）附近。

未來將繼續收緊房地產、地方政府融資平台政策

至於央行取態方面，胡一帆認為，在央行一再重申「不搞大水漫灌」的情況下，是次降準並不意味著貨幣政策取向將轉向新一輪的全面寬鬆周期，但認為全面降準有助緩和對近期貨幣緊縮的擔憂。

她預期，央行下半年政策將轉向更加促進增長，並將透過推出定向政策工具，為實體經濟提供支持。不過她亦預計，未來將繼續收緊對房地產行業和地方政府融資平台的政策，以保持宏觀槓桿穩定。

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編輯﹕賴奕羚