【名人理財】前港姐冠軍轉型Youtuber 張嘉兒傳授小朋友理財之道 3大慳錢方法

與普通香港人一樣，張嘉兒於公屋長大，直至9歲時舉家移民加拿大。她在加拿大渡過了小學及中學時期，並入讀著名學府英屬哥倫比亞大學，取得營養學系學士資格。回流香港後，張嘉兒參加了2007年的香港小姐選舉。提到自己當初參選港姐的原因，她說：「參加港姐也只是挑戰自己，一個年輕女孩抱着甚麼都挑戰的心態而已。」沒料到最後她勇奪冠軍，同年她還獲得世界小姐的《完美愛心小姐》的獎項及擠身前16名，翌年獲得國際中華小姐亞軍。卸任後的張嘉兒加入了無綫電視，還曾擔任北京奧運主播，接拍了不少電視劇，形象十分「入屋」。

【周末好去處】櫻桃小丸子30週年聯乘街霸角色 新都城中心舉首個官方授權珍藏展 6大打卡位及互動虛擬遊戲【下一頁】

雖然拍劇的工作令她很有滿足感，但真正讓她抱有更高的工作熱誠，卻在結婚生子後才找到。當過一段時間全職媽媽後，她覺得自己好像跟社會脫了節，她回憶說：「我的焦點只放在家庭及女兒上，別人說的笑話我也不懂笑點。」跟丈夫商量過後，她決定再次現身幕前，更在2016年經營自己的Youtube Channel--Mama College。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3



眼看愈來愈多父母買樓給兒女，張嘉兒就覺得：「可以買，但不能一早就告訴兒女，要讓他們知道自己是需要努力去爭取東西。買樓是一個後勤，父母應該從小就灌輸要工作的理念。」她亦會教導女兒理財技巧，不會隨便就給零用錢，希望將來她們能夠輕鬆養活自己。

她雖然是位知名人士，有藝人及KOL的身份，但亦坦言自己跟一般人一樣，也不能避免金錢煩惱。身為妻子和母親的張嘉兒對慳錢方面亦頗有心得。

一、不追捧名牌

張嘉兒說自己比較節儉，也不會經常買東西名牌，「第一個方法就是不要追捧名牌，這是物質上的東西，有少少浪費金錢。」

二、用錢生錢，不亂投資

「不只是要節省，還要想辦法找更多的錢。不能只把錢存在銀行，而應該是存入銀行後再想辦法投資，要了解多點這些的知識，看看如何把錢變大」投資也有很多種，最常見的是股票和基金。她續說：「不要亂聽流言說去投資，我是因為丈夫有相關知識，所以我才會投資。如果他不認識我就不會買，不亂買就是我的理財方法。」

三、使用記帳軟件

「記錄下自己用了多少錢也是很不錯的，可以知道自己在哪一方面花了多少錢。」張嘉兒指自己會和丈夫決定好在各方面的使用金錢比例。有時候她一看紀錄，就知道最近在旅行花費太多，要暫停住酒店，多存一點錢才可以再去。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷