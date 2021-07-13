  • 31°C
香港時間 : 2021713日 (二) 10:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名人理財】前港姐冠軍張嘉兒理財有道 三大省錢方法

理財智慧 10:00 2021/07/13

分享：

與普通香港人一樣，張嘉兒於公屋長大，直至9歲時舉家移民加拿大。她在加拿大渡過了小學及中學時期，並入讀著名學府英屬哥倫比亞大學，取得營養學系學士資格。回流香港後，張嘉兒參加了2007年的香港小姐選舉。提到自己當初參選港姐的原因，她說：「參加港姐也只是挑戰自己，一個年輕女孩抱着甚麼都挑戰的心態而已。」沒料到最後她勇奪冠軍，同年她還獲得世界小姐的《完美愛心小姐》的獎項及擠身前16名，翌年獲得國際中華小姐亞軍。卸任後的張嘉兒加入了無綫電視，還曾擔任北京奧運主播，接拍了不少電視劇，形象十分「入屋」。

【周末好去處】櫻桃小丸子30週年聯乘街霸角色 新都城中心舉首個官方授權珍藏展 6大打卡位及互動虛擬遊戲【下一頁

雖然拍劇的工作令她很有滿足感，但真正讓她抱有更高的工作熱誠，卻在結婚生子後才找到。當過一段時間全職媽媽後，她覺得自己好像跟社會脫了節，她回憶說：「我的焦點只放在家庭及女兒上，別人說的笑話我也不懂笑點。」跟丈夫商量過後，她決定再次現身幕前，更在2016年經營自己的Youtube Channel--Mama College。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 


眼看愈來愈多父母買樓給兒女，張嘉兒就覺得：「可以買，但不能一早就告訴兒女，要讓他們知道自己是需要努力去爭取東西。買樓是一個後勤，父母應該從小就灌輸要工作的理念。」她亦會教導女兒理財技巧，不會隨便就給零用錢，希望將來她們能夠輕鬆養活自己。

她雖然是位知名人士，有藝人及KOL的身份，但亦坦言自己跟一般人一樣，也不能避免金錢煩惱。身為妻子和母親的張嘉兒對慳錢方面亦頗有心得。

  • 一、不追捧名牌

張嘉兒說自己比較節儉，也不會經常買東西名牌，「第一個方法就是不要追捧名牌，這是物質上的東西，有少少浪費金錢。」

  • 二、用錢生錢，不亂投資

「不只是要節省，還要想辦法找更多的錢。不能只把錢存在銀行，而應該是存入銀行後再想辦法投資，要了解多點這些的知識，看看如何把錢變大」投資也有很多種，最常見的是股票和基金。她續說：「不要亂聽流言說去投資，我是因為丈夫有相關知識，所以我才會投資。如果他不認識我就不會買，不亂買就是我的理財方法。」

  • 三、使用記帳軟件

「記錄下自己用了多少錢也是很不錯的，可以知道自己在哪一方面花了多少錢。」張嘉兒指自己會和丈夫決定好在各方面的使用金錢比例。有時候她一看紀錄，就知道最近在旅行花費太多，要暫停住酒店，多存一點錢才可以再去。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

香港小姐 張嘉兒 學士 結婚 電視劇 哥倫比亞大學

上一篇文章

【素食趨勢】大家樂追上素食潮流 推招牌焗素豬扒飯 冀品牌更年輕化

下一篇文章

【單位圖輯】恆大‧珺瓏灣三房單位直擊　客飯廳採用酒店式設計
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股
【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股
【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【消費優惠】7-Eleven推「7.11Day」 買滿100元或以上可享77折 優惠只限7月11日當天
【消費優惠】7-Eleven推「7.11Day」 買滿100元或以上可享77折 優惠只限7月11日當天
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清