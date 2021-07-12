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【跨境理財通】林鄭：揀個好日子就可以開通 已有方法處理港人未能親身到內地開戶問題

理財智慧 15:19 2021/07/12

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特首林鄭月娥今日（12日）出席一個電台節目時表示，跨境理財通已準備就緒，相信「揀個好日子就可以開通」，她提到有人關注兩地未能通關，港人或未能親身到內地開戶口投資，就她所知目前已有方法處理此一問題，毋須等到如以往般兩地人士往返，希望市民可以再耐心等候。

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跨境理財通分為「南向通」和「北向通」，內地投資者到港澳買賣投資產品為「南向通」；而港澳投資者北上到內地買賣投資產品為「北向通」。早前有消息指，內地投資者可在當地銀行見證下，不用來港都可開立「南向通」投資戶口，惟港人仍要到親身到內地開設帳戶，才可買賣內地投資產品。

【大行報告】跨境理財通細節出台 中金料7大銀行股將受惠 【下一頁

林鄭月娥稱，香港的金融業有較強的優勢，而且在過去兩年亦展現出其韌性及謹慎的監管，在過去兩年成績不錯，將會繼續鞏固及提升香港作為國際金融中心。她表示隨著國家走向更深化開放，她將在《施政報告》交代香港作為國家金融中心的角色，先做好定位及策略，希望得到中央批准，會再推出實體措施。

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撰文 : 陳楚琨

跨境理財通 電台 電台節目 投資產品 香港 金融 林鄭月娥

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