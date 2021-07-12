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【飛上太空】英國富商Richard Branson搶先一步 太空旅遊飛船團結號安全降回地球

環球政經 15:42 2021/07/12

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於美國當地時間周日（11日）早上11時40分，英國富商Richard Branson乘坐旗下維珍銀河太空旅遊飛船團結號（VSS Unity）飛上太空，歷時約1小時的太空行程，並返美國新墨西哥州美國太空港。

即將71歲Richard Branson形容是次旅程屬「一生難忘經驗」，成功搶先亞馬遜始創人貝索斯，成為首名飛上太空的私人太空公司老闆，並獲對方在社交媒體送上祝福，及SpaceX 行政總裁Elon Musk更親身探訪對方，和觀看整個太空之旅的過程。

完成旅程後，Richard Branson出席記者會表示，「從小就夢想這一刻，但老實說，從太空觀賞地球是無法準備的。整件事太神奇！」另外，維珍銀河計劃舉行多兩次試飛，期望明年開始接載乘客，每個座位票價或高達25萬美元（約195萬港元）。

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責任編輯：潘曉豐

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