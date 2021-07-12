驗收長沙灣家壹200呎納米盤 座廁水箱現污泥 成「重災區」僅得74分

恒基地產（00012）旗下的長沙灣家壹，最近開始陸續入伙，有90後瞄準該區的升值前景，購入200多平方呎開放式單位，打造成新婚居所。《iMoney》偕同資深驗樓師賴達明（明哥）驗收，明哥指單位的浴室及露台較多問題，如露台門扇有刮痕，門框膠邊鬆脫。

九十後黃小姐接受本刊訪問，表示計劃與拍拖4年的未婚夫在2022年結婚，看準長沙灣的發展潛力和地點配套充足，因此決定以約483.6萬元購入220平方呎的開放式單位。

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黃小姐指，長沙灣的交通方便，步行至地鐵站只需數分鐘，「穿過元州商場，不用淋雨、過條馬路就到，附近有巴士站，平日上班乘巴士可直達中環，當初覺得配套不錯，便決定入手。」

家壹附近有不少舊樓，黃小姐則看成是發展潛力，「因為附近有很多舊樓，收購重建後整個地段也會升值。」她預料與未來老公在此住約3至4年後，該單位的樓價會升，冀可以「樓換樓」，「結婚後儲多幾年錢，希望這個單位的價格會升多一點；如果未來有小朋友話，都想換大少少的單位。」

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明哥給予驗樓評分74分，逐指浴室是單位的「重災區」，問題較多。舉例來說，坐廁水箱有嚴重污迹、按制有鏽迹，影響外觀，他建議業主須通知發展商清理水箱及更換；而最大問題是，浴室的座廁供水管閘制附近有輕微滲水情況，「摸上手是濕的，甚至發現周邊（座廁供水管閘制附近）有白色的鹽粒出現，由於沖廁用鹹水，若出現滲漏，或會凝結成鹽粒；雖然現在情況屬微滲，但單位的供水管有水壓，長遠而言會增加爆水管的風險。」在細項評分中，「浴具」僅僅獲36分（滿分100分）。

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責任編輯：黎淑雯