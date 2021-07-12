  • 31°C
香港時間 : 2021712日 (一) 20:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

驗收長沙灣家壹200呎納米盤 座廁水箱現污泥 成「重災區」僅得74分

股樓投資 19:29 2021/07/12

分享：

恒基地產（00012）旗下的長沙灣家壹，最近開始陸續入伙，有90後瞄準該區的升值前景，購入200多平方呎開放式單位，打造成新婚居所。《iMoney》偕同資深驗樓師賴達明（明哥）驗收，明哥指單位的浴室及露台較多問題，如露台門扇有刮痕，門框膠邊鬆脫。

九十後黃小姐接受本刊訪問，表示計劃與拍拖4年的未婚夫在2022年結婚，看準長沙灣的發展潛力和地點配套充足，因此決定以約483.6萬元購入220平方呎的開放式單位。

    點擊圖片放大
    +2

黃小姐指，長沙灣的交通方便，步行至地鐵站只需數分鐘，「穿過元州商場，不用淋雨、過條馬路就到，附近有巴士站，平日上班乘巴士可直達中環，當初覺得配套不錯，便決定入手。」

家壹附近有不少舊樓，黃小姐則看成是發展潛力，「因為附近有很多舊樓，收購重建後整個地段也會升值。」她預料與未來老公在此住約3至4年後，該單位的樓價會升，冀可以「樓換樓」，「結婚後儲多幾年錢，希望這個單位的價格會升多一點；如果未來有小朋友話，都想換大少少的單位。」

    點擊圖片放大
    +9
    +8

明哥給予驗樓評分74分，逐指浴室是單位的「重災區」，問題較多。舉例來說，坐廁水箱有嚴重污迹、按制有鏽迹，影響外觀，他建議業主須通知發展商清理水箱及更換；而最大問題是，浴室的座廁供水管閘制附近有輕微滲水情況，「摸上手是濕的，甚至發現周邊（座廁供水管閘制附近）有白色的鹽粒出現，由於沖廁用鹹水，若出現滲漏，或會凝結成鹽粒；雖然現在情況屬微滲，但單位的供水管有水壓，長遠而言會增加爆水管的風險。」在細項評分中，「浴具」僅僅獲36分（滿分100分）。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

 

財務自由 收購 拍拖 結婚 驗樓 商場 長沙灣 恒基 發展商 長沙

上一篇文章

【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清

下一篇文章

維港滙II上載樓書　最細256呎起　特色戶設波浪形平台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股
【下半年部署】2021下半年 值得加注的10隻收息股
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【消費優惠】7-Eleven推「7.11Day」 買滿100元或以上可享77折 優惠只限7月11日當天
【消費優惠】7-Eleven推「7.11Day」 買滿100元或以上可享77折 優惠只限7月11日當天
【科技巨企】Google雲端服務最大客人竟然是蘋果
【科技巨企】Google雲端服務最大客人竟然是蘋果
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎